Capivara é resgatada na praia do Leblon

Uma capivara foi resgatada por agentes da prefeitura do Rio de Janeiro após passear pela praia do Leblon (zona sul), nesta sexta-feira, 31. O animal foi visto por banhistas, que publicaram nas redes sociais imagens dela andando na areia e mergulhando.



Guardas municipais e agentes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente foram até o local, nas imediações do posto 12, e resgataram o animal, que tentou se esconder dentro da água.



Os agentes constataram que a capivara está saudável e a levaram ao Parque Natural Municipal de Marapendi, na Barra da Tijuca (zona oeste), onde a libertaram.