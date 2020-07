Bolsonaro volta a defender uso de cloroquina no combate à covid

O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender, durante transmissão semanal ao vivo, o uso de medicamentos sem comprovação científica nem a necessidade de seguir orientações da bula no tratamento de doenças, em especial da hidroxicloroquina no combate à covid-19.



"Alguns médicos, médicos renomados, têm conversado comigo dizendo que, na sua experiência e observação, a hidroxicloroquina tem dado certo", disse o presidente. "Quem não tem uma outra alternativa, que não fique querendo proibir a hidroxicloroquina a quem queira tomá-la devidamente receitada por um médico", afirmou o presidente.



Segundo disse Bolsonaro, diagnosticado com o novo coronavírus, "eu tomei e 12 horas depois estava me sentindo muito bem".