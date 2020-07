Deputados começam a discutir PEC do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica

O início da discussão da PEC nesta segunda e votação no dia seguinte foi acordado em reunião de líderes (foto: Maryanna Oliveira/Câmara dos Deputados )

dos Deputados iniciou na noite desta segunda-feira, 20, a discussão da Proposta de Emenda à Constituição do novo Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). A proposta é relatada pela Professora Dorinha (DEM-TO), que só fará a leitura do seu parecer nesta terça-feira, 21. Após sugestões do governo, a deputada apresentará versão atualizada de seu relatório.O início da discussão danesta segunda-feira e votação no dia seguinte foi acordado em reunião de líderes pela manhã. A intenção do governo era adiar a votação, mas ao longo do dia parlamentares se posicionaram pela urgência de renovar o Fundeb, que acaba no fim do ano.Pela última versão do relatório de, além do fundo se tornar permanente, previa aumento na porcentagem de complementação pela União, que passa de 10% para 20%. A sugestão do governo é destinar cinco pontos percentuais dos 20% ao Renda Brasil, programa social ainda em estudo.Hoje, o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), a deputada Dorinha e o ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, se reuniram para tratar do assunto. Agora, governo e parlamento avaliam aumentar a participação da União e direcionar parte dos recursos à primeiraDeputados querem um aumento da complementação de 10% para 23%, com 5% para a educação infantil, conforme negociação feita com o ministro Ramos. Um relatório vai ser elaborado nesse sentido. A equipe econômica, porém, defende uma complementação de 22%, com 4% para os benefícios à primeira infância. As novas mudanças serão debatidas e votadas na sessão de amanhã, marcada para 14h.Mais cedo, Maia criticou a ausência do governo na discussão do Fundeb e indicou que os recursos do fundo deveriam ser direcionados para projetos voltados para a educação. Ele considerou positiva uma medida que priorizasse ainfantil.