Brasil tem 2.098.389 casos de COVID-19; total de mortes chega a 79.488

O Brasil registrou 716 mortes por COVID-19 neste domingo (19) elevando o total de óbitos para 79.488. Segundo dados do Ministério da Saúde divulgados hoje, em 24 horas foram confirmados 23.529 novos casos da infecção no Brasil. Com isso, o número total de infectados pela COVID-19 chegou a 2.098.389. Deste total, 1.371.229 correspondem a pessoas que estão recuperadas e 647.672, ainda em acompanhamento.







Neste domingo, o estado de São Paulo atingiu um total de 19.732 óbitos e 415.049 mil casos confirmados da COVID-19.





Em Minas, o número de mortes chegou a 1.982 . De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, foram confirmadas 18 mortes nas últimas 24 horas, um número bem menor do verificado nesta semana. De quarta (15) para quinta (16) foram confirmados 82 mortes, de acordo com o boletim epidemiológico de 16 julho, o maior número, nesta semana para qual estava projetado o pico da doença no Estado.











No balanço de sábado, o Estado contabilizava 1.964 mortes e 90.875 novos casos. O pico da doença foi projetado para 15 de julho, no entanto, não se confirmou. O secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, explicou que a curva chegou ao platô, com a manutenção em um patamar dos números de casos e mortes.

Belo Horizonte contabiliza 13.358 casos e registrou 342 mortes no total. O novo coronavírus está presente em 771 municípios mineiros. Foram confirmadas mortes em 341 municípios. Foram confirmadas mortes em Uberaba (3), Conceição das Alagoas, Uberlândia, Muriaé, Janaúba, Paracatu, Unaí (3), São Joaquim de Bicas, Betim, Timóteo, Ipaba, Dom Cavati, São Gonçalo do rio Abaixo, Araguari.