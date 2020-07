Idosa que chamou estudante de 'chinesa porca' em metrô é indiciada por racismo e injúria

Internautas ficaram chocados com as ofensas proferidas pela mulher, de 75 anos, à estudante (foto: Redes Socias/Reprodução) pandemia do novo coronavírus, um idosa chama Marie Okabayashi de “chinesa porca”, se referindo à descendência oriental da estudante e insinuando que ela estaria contaminada com o vírus. Na manhã desta quinta-feira (16), a idosa, de 75 anos, foi indiciada por racismo e injúria. No início da, um vídeo mostrando uma senhora cometendo racismo contra uma jovem dentro de um vagão do metrô do Rio de Janeiro viralizou nas redes sociais. Nas imagens, achama Marie Okabayashi de “”, se referindo à descendência oriental da estudante e insinuando que ela estaria contaminada com o vírus. Na manhã desta quinta-feira (16), a idosa, de 75 anos, foi indiciada por racismo e injúria.

Marie, de 23 anos, conta que a idosa ficou incomodada ao perceber que ela havia se sentado na cadeira à frente. “Antes de me xingar na frente de todos, ela me notou quando sentei na frente dela e começou a falar m... seguida de m..., muito alto, mas com as pessoas ao lado (consegui filmar um pedacinho desse momento)”, escreveu, na época.

A estudante relatou que a mulher disse que os chineses e os asiáticos estão infectados com coronavírus e esse seria o motivo para seus xingamentos. Segundo Marie Okabayashi, foram feitas afirmações como “quando eu vejo um chinês eu atravesso a rua” e “não compraria uma Coca fechada desse povo, porque eles contaminam tudo”.

Marie contou ainda que a idosa falou que “os coreanos, tailandeses e esse 'resto' também são um horror, invadem nosso país e roubam os empregos do nosso povo, espalham doenças.”

