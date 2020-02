Idosa é acusada de xenofobia após chamar estudante de 'chinesa porca' em metrô; veja vídeo

(foto: Reprodução/Twitter) caso de uma jovem estudante de direito que foi vítima de xenofobia no metrô do Rio de Janeiro viralizou nas redes sociais. Pelo Twitter, Marie Okabayashi publicou um vídeo em que uma senhora a ofende várias vezes após perceber que ela tinha traços orientais. de uma jovem estudante de direito que foi vítima deno metrô doviralizou nas redes sociais. Pelopublicou um vídeo em que uma senhora a ofende várias vezesapós perceber que ela tinha





17:31 - 13/10/2015 Em campanha contra xenofobia, MJ diz que imigração está 'no sangue' do Brasil incomodada ao perceber que ela tinha sentado na cadeira da frente. “Antes de me xingar na frente de todos, ela me notou quando sentei na frente dela e começou a falar m... seguida de m..., muito alto, mas com as pessoas ao lado (consegui filmar um pedacinho desse momento)”, escreveu no post. Marie conta que a idosa ficouao perceber que ela tinha sentado na cadeira da frente. “Antes de me xingar na frente de todos, ela me notou quando sentei na frente dela e começou a falar m... seguida de m..., muito alto, mas com as pessoas ao lado (consegui filmar um pedacinho desse momento)”, escreveu no post.



agr coisa séria:

ontem, no @metro_rio, essa mulher esperou eu me dirigir p porta do vagão para gritar "OLHA A CHINESA SAINDO, SUA CHINESA PORCA", "NOJENTA" e "FICA AÍ ESPALHANDO DOENÇA PARA TODOS NÓS". me ajudem a identificar essa racista para fazer um b.o decente :) pic.twitter.com/SYGcnYdjqn %u2014 marie (@mrkbysh) February 1, 2020





A estudante relata que a senhora afirmou que os chineses e asiáticos estão infectados com coronavírus e este seria o motivo para seus xingamentos. De acordo com ela, foram feitas afirmações, como: “quando eu vejo um chinês eu atravesso a rua” e “não compraria uma Coca fechada desse povo, porque eles contaminam tudo”.





Além disso, a idosa também afirmou que “os coreanos, tailandeses e esse resto também são um horror, invadem nosso país e roubam os empregos do nosso povo, espalham doenças.”





A jovem conta que além das palavras com tom xenofóbico, a senhora foi racista. “Ela gritava que os negros são sujos porque os negros foram escravizados e isso aparentemente foi um processo educativo para ela. No vídeo, ela diz que ‘não tem nada mais porco do que esse povo’ seguido de uma bela encarada direcionada a mim”, afirmou.





No post, Marie também explica que postou as imagens para poder identificar a idosa e fazer uma denúncia.

Entenda



Especialistas acreditam que o novo coronavírus surgiu em dezembro em um mercado especializado em frutos do mar de Wuhan, que também vendia clandestinamente carne de animais exóticos. A doença já matou 361 pessoas.





De acordo com a Comissão Nacional de Saúde, 2.829 novos casos de contaminação foram diagnosticados, elevando o total de infectados a mais de 17.200 em toda China. O impacto supera o número de mortes causadas pela epidemia de Sars em 2002-2003, que provocou a morte de 349 pessoas na China continental.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.





