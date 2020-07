Consórcio de imprensa aponta 968 mortes por covid-19; total é de 71.492 óbitos

O Brasil registrou 968 mortes e 36.474 infectados por coronavírus desde as 20h desta sexta-feira, 10. Assim, o País soma 71.492 óbitos e 1.840.812 contaminados desde o início da pandemia, segundo dados do levantamento realizado pelo consórcio formado pelo Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL junto às secretarias estaduais de Saúde.



Média móvel



Já a média móvel de mortes dos últimos sete dias soma 1.018. A partir deste sábado, 11, o Estadão vai divulgar a média móvel de mortes provocadas pelo novo coronavírus. Essa forma de acompanhar a evolução da pandemia dilui as oscilações bruscas provocadas pelo represamento dos dados em feriados e fins de semana, por exemplo. Nesses dias, o número de óbitos divulgados cai, não porque a situação melhore, mas por simples efeito de redução no ritmo de trabalho nos centros responsáveis pela notificação - hospitais, prefeituras e secretarias estaduais de Saúde. Quando os registros pendentes são divulgados, elevam artificialmente os registros de cada dia útil.



A média móvel deste Sábado leva em consideração todos os registros do último domingo até a noite deste sábado. Os números são somados e divididos por sete. Assim, o vai-e-vem dos anúncios diários se suaviza, e as comparações com períodos passados mostram um quadro mais claro do impacto da pandemia ao longo do tempo.



Ministério da Saúde



O Brasil registrou nas últimas 24 horas 1.071 novas mortes por covid-19, conforme balanço divulgado na noite deste sábado pelo Ministério da Saúde. O número de novos casos foi de 39.023, somando-se, agora, 1.839.850 infectados e 71.469 óbitos pela doença. O total de casos recuperados até o momento soma 1.100.873 e há também 667.508 casos em acompanhamento. Já a taxa de letalidade está em 3,9%.