Estado do Rio registra 239 mortes e 2.397 novos casos de covid-19 em 24 horas

O Estado do Rio de Janeiro registrou 239 mortes por covid-19 e 2.397 novos casos da doença no período de 24 horas, segundo boletim divulgado na noite desta terça-feira, 16, pela Secretaria Estadual de Saúde. Agora são 7.967 mortes e 83.343 casos no total. Se fosse um país, o Estado do Rio seria o 19º do mundo com mais infectados.



Os dez municípios que concentram mais mortes por covid-19 no Estado do Rio de Janeiro são a capital (5.239), Duque de Caxias (351), São Gonçalo (293), Nova Iguaçu (286), São João de Meriti (157), Niterói (155), Belford Roxo (151), Magé (114), Itaboraí (107) e Mesquita (95).



Os dez municípios com maior número de casos são o Rio de Janeiro (43.874), Niterói (4.719), São Gonçalo (3.106), Nova Iguaçu (2.658), Duque de Caxias (2.308), Itaboraí (1.762), Macaé (1.584), Angra dos Reis (1.574), São João de Meriti (1.330) e Queimados (1.311).