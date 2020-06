Mãe sai e menino de 5 anos compra R$ 225 em hambúrguer pelo celular

Menino de 5 anos comprou R$ 255 em hambúrgueres (foto: Reprodução/ Facebook) quarentena tem sido um problema para muitos pais. Para uma mãe em específico, o resultado foi um prejuízo de R$ 225. É que um menino de 5 anos pegou o celular dela e comprou este valor em hambúrgueres. Lidar com a energia dos filhos durante atem sido um problema para muitos pais. Para uma mãe em específico, o resultado foi um prejuízo de. É que um menino de 5 anos pegou o celular dela e comprou este valor em





Erica Batista no Facebook, em uma publicação que, até a manhã desta quarta-feira (10) contava com 62 mil reações e 36 mil compartilhamentos. Ela conta que foi ao mercado e deixou o celular carregando em casa, onde também estava o filho, Davi. "Quando eu chego do mercado, escuto uma mensagem. É simplesmente do iFood, dizendo que o entregador está chegando com seu pedido. Eu prontamente olho para a cara dele e pergunto: Davi, o que você fez? Ele disse: 'Pedi hambúrguer pelo iFood no McDonald's. Quando eu olho o valor, R$ 225 de Quarterão já pago pelo cartão de crédito", relatou. A história foi contada porno Facebook, em uma publicação que, até a manhã desta quarta-feira (10) contava com 62 mil reações e 36 mil compartilhamentos. Ela conta que foi aoe deixou ocarregando em casa, onde também estava o filho, Davi. "Quando eu chego do mercado, escuto uma mensagem. É simplesmente do iFood, dizendo que o entregador está chegando com seu pedido. Eu prontamente olho para a cara dele e pergunto:, o que você fez? Ele disse: 'Pedi hambúrguer pelono McDonald's. Quando eu olho o valor, R$ 225 de Quarterão já pago pelo cartão de crédito", relatou.





Segundo a mãe, o menino ainda disse que o entregador "veio rápido" porque ele "pediu duas vezes". "A gente acha que essas coisas só acontecem na internet, mas não. Acontecem na vida real. Essa quarentena tá deixando o Davi muito arteiro", afirmou.





A solução encontrada pela mulher, que tem uma loja de doces no Rio de Janeiro, foi anunciar os hambúrgueres em uma rede social. "Consegui vender os que não dividi com a família. E ele com a cara mais lavada do mundo ainda vira para mim e diz: 'Mãe, agora você tá me devendo, pois eu ajudei a promover seu negócio. Agora você pode vender hambúrguer também'", disse Erica, aos risos.