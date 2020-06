São Paulo tem mais de 143 mil casos de covid-19

O Estado de São Paulo já tem mais de 143 mil casos confirmados do novo coronavírus e registra mais de 9 mil mortes pela doença. Os dados fazem parte do balanço divulgado neste domingo, 7, pela Secretaria Estadual da Saúde. De acordo com a pasta, são 143.073 casos confirmados e 9.145 óbitos. Em 24 horas, foram registradas 87 novas mortes e 2.494 casos.



Segundo a pasta, entre as vítimas estão 5.288 homens e 3.857 mulheres e os óbitos se concentram em pessoas com mais de 60 anos (73,1% do total).



Há casos da doença em 558 dos 645 municípios do Estado, sendo que em 292 cidades há registro de uma ou mais mortes pela covid-19.



Ainda segundo a secretaria, a taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 76,7% na Grande São Paulo e de 67,8% no Estado. Há 13.270 pacientes internados, sendo 8.182 em enfermaria e 5.088 em unidades de terapia intensiva.



O Estado, que está em quarentena até o dia 15, mas com a implementação de planos de retomada da economia em algumas regiões desde o dia 1, projeta que até o fim de junho São Paulo tenha entre 190 mil a 265 mil casos da doença. P