Bolsonaro assina decreto para descarte de remédios vencidos

O presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto regulamentando o fluxo da devolução de medicamentos vencidos. O ato deve ser publicado no Diário Oficial da União na próxima segunda-feira, 8, conforme o Ministério do Meio Ambiente.



Segundo informações da pasta, os consumidores deverão descartar remédios vencidos ou em desuso, assim como suas embalagens, em pontos de coleta instalados em farmácias e outros estabelecimentos. O documento foi assinado em cerimônia virtual pelo Dia Mundial do Meio Ambiente.



Outro decreto assinado por Bolsonaro na ocasião é destinado a incentivar financiamento de projetos de infraestrutura com benefícios ambientais e sociais, chamados de debêntures verdes. O conteúdo do documento, porém, ainda não foi divulgado.