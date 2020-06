COVID-19: Brasil tem quase três vezes mais mortos que soma dos outros países sul-americanos

Mais de 614 mil brasileiros já testaram positivo para o novo coronavírus. (foto: DANNY LAWSON / POOL / AFP)

O levantamento do Estado de Minas se baseou nos dados colhidos pela Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos, e disponibilizados pela BBC. Para mapear os números da doença mundo afora, a universidade utiliza os balanços divulgados pelos governos nacionais.



Para a realização dos cálculos, a Guiana Francesa, território pertencente ao país europeu, foi levada em conta.



O Brasil já contabilizou 614.941 infecções por COVID-19. A América do Sul, ao todo, soma 1.029.938 casos. O segundo país sul-americano mais afetado pela doença é o Peru, onde 183.198 pessoas já testaram positivo. Por lá, já houve 5.031 mortes.



Na América Latina, 1.187.786 cidadãos já foram diagnosticados com o vírus.

Recorde atrás de recorde

Coronavírus na América do Sul

Argentina: 20.197 casos e 615 mortes

Bolívia: 12.245 casos e 415 mortes

Brasil: 614.941 casos e 34.021 mortes

Chile: 118.292 casos e 1.356 mortes

Colômbia: 35.240 casos e 1.142 mortes

Equador: 40.966 casos e 3.486 mortes

Guiana: 153 casos e 12 mortes

Guiana Francesa*: 589 casos e 1 morte

Paraguai: 1.086 casos e 11 mortes

Peru: 183.198 casos e 5.031 mortes

Suriname: 82 casos e 1 morte

Uruguai: 832 casos e 23 mortes

Venezuela: 20 mortes e 2.087 casos

As 1.473 novas mortes incluídas no balanço dessa quinta-feira (5) dofizeram o Brasil se tornar ado mundo com mais óbitos causados pelo novo coronavírus, atrás apenas dos EUA e do Reino Unido.O país ultrapassou inclusive a, que já foi epicentro global da pandemia.*Território pertencente à França.