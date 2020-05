Busca por planos de internet fixa, em abril, cresce 17% no Brasil

Procura por serviços de internet cresceu em todo o Brasil. A busca por internet fixa aumentou 16,97% em abril (foto: Pixabay/Reprodução) pandemia de coronavírus e da determinação de isolamento social, a procura por serviços de internet cresceu em todo o Brasil. A busca por internet fixa aumentou 16,97% em abril, com relação ao mês de março. O levantamento foi feito pelo Portal de Planos, plataforma que reúne planos de internet, celular, TV e telefone. Diante da atualdee da determinação de, a procura por serviços de internetem todo o Brasil. A busca por internet fixa aumentouem abril, com relação ao mês de março. O levantamento foi feito pelo, plataforma que reúne planos de internet, celular, TV e telefone.

O especialista em marketing digital do Portal de Planos, Yuri Kaminski, comentou que o isolamento social mostrou a importância em ter uma internet de qualidade em casa, seja para trabalhar em home office, estudar, assistir filmes ou falar com amigos e familiares. “Notamos que muitas pessoas que não tinham banda larga buscaram por esse serviço e por isso tivemos um grande pico na procura no primeiro mês de isolamento, em março. Também percebemos um crescimento na procura por melhorias nos planos atuais nos últimos meses”, obeserva Yuri.

Estados com maior procura por esses serviços

São Paulo - 41,5%

Rio de Janeiro - 10,8%

Minas Gerais -7,6%

Paraná - 6,1%

Rio Grande do Sul - 5,6%

Outros estados - 28,4%