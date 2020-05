Estado do Rio atinge 3.993 óbitos e 37.912 casos confirmados de covid-19

O Estado do Rio de Janeiro confirmou 88 novas mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, alcançando um total de 3.993 óbitos pela doença desde o início da pandemia e ficando muito próximo de cruzar a barreira de 4 mil mortos. Segundo o boletim divulgado neste domingo, 24, pela Secretaria Estadual de Saúde já são 37.912 casos de pacientes infectados pelo novo coronavírus, um aumento de 3.379 num intervalo de apenas um dia.



Há ainda 990 óbitos em investigação no estado. Outros 240 foram descartados. Até o momento, entre os casos confirmados, 29.022 pacientes se recuperaram da doença, informa a secretaria.



As vítimas da covid-19 no Estado estão concentradas na capital Rio de Janeiro (2.755), Duque de Caxias (182), Nova Iguaçu (138), São Gonçalo (92), Niterói (89), Magé (76), Belford Roxo (74), São João de Meriti (67) e Itaboraí (54).



Em relação aos casos confirmados, a maioria está distribuída pela capital (21.775), Niterói (1.983), Nova Iguaçu (1207), Duque de Caxias (1.184), Itaboraí (910), São Gonçalo (873), Queimados (823) , Angra dos Reis (629) e São João de Meriti (616).