Desigualdade social desafia combate à COVID-19

Durante a pandemia do novo coronavírus, as desigualdades sociais ficam mais evidentes em todo o país, principalmente em estados como o Ceará. Os 10 bairros com mais mortes pela COVID-19 na capital, Fortaleza, são da periferia, de acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde. Barra do Ceará, Vicente Pinzón e Cristo Redentor foram as áreas que registraram mais mortes na capital, sendo os três últimos periféricos.

O médico infectologista Guilherme Henn, que trabalha no Hospital São José, em Fortaleza, explica que a trajetória do coronavírus no Ceará foi influenciada pelas desigualdades sociais. “No início da pandemia, nós tínhamos a doença largamente concentrada nos estratos sociais mais altos, que foi por onde o vírus chegou aqui no Ceará. Então a classe alta e a classe média já estavam sofrendo bastante com um número grande de pessoas infectadas. Os hospitais privados, naquele momento, já estavam mais sobrecarregados do que os públicos”, relata o médico.

Entretanto, com a disseminação do vírus, a doença foi se deslocando para atingir as classes de menor poder aquisitivo. “A população das periferias não tinha muita noção do que estava acontecendo. Além disso, existem também os determinantes sociais, visto que as pessoas já vivem em um ambiente mais insalubre. Elas moram em casas pequenas com 8 pessoas. Como vão se distanciar uma das outras?”, questiona.

O estado já registrou 26.834 casos confirmados do novo coronavírus e 1.748 mortes, segundo dados divulgados pela Secretaria de Saúde na última terça-feira. Fortaleza, concentra o maior número de casos de COVID-19. Desde o último dia 8, está em vigor o lockdown (forma mais rígida de isolamento social) na capital. Além de proibida a circulação de pessoas em vias públicas por razões não essenciais, a rodovia que liga Fortaleza a outros municípios foi fechada e está sendo bloqueada por policiais militares.





Desde o primeiro dia de lockdown, foram registradas mais 1.500 ocorrências de descumprimento das regras de distanciamento social na capital, segundo dados do governo estadual. Outro ponto que dificultou a adesão da quarentena foi a grande quantidade de pessoas que trabalham em empregos informais e que continuaram a desempenhar suas atividades nas ruas.

Guilherme Henn acredita ainda, que o comportamento do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), que prega o fim do isolamento social e se nega a seguir as recomendações para combate à doença, como evitar aglomerações e usar corretamente as máscaras de proteções, teria prejudicado a adesão à quarentena. Da mesma forma, ele destacou que a propagação de informações falsas sobre a COVID-19 minaram os esforços para o distanciamento social.





