MP abre crédito extra de R$ 5,566 bi para ações da Saúde de combate à covid-19

O governo federal abriu crédito extraordinário no valor de R$ 5,566 bilhões para o Ministério da Saúde. O crédito extra foi liberado pela Medida Provisória 967, publicada em edição extra do Diário Oficial da União que circula nesta terça-feira, 19.



Segundo o texto da MP, os recursos serão destinados para ações de enfrentamento do novo coronavírus. Do total a ser liberado, R$ 4,853 bilhões serão destinados à Fundação Nacional de Saúde e outros R$ 713,2 milhões para a Fundação Oswaldo Cruz.



A MP também autoriza a contratação de operação de crédito interna no valor de R$ 5,335 bilhões para atendimento de despesa a ser realizada com a liberação do crédito. Além disso, para outras despesas orçamentárias estão sendo canceladas, para compor o montante a ser liberado, como a construção do Centro de Tecnologia da Câmara dos Deputados e a reforma de imóveis funcionais destinados à moradia dos deputados federais.