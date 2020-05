COVID-19: família abre caixão em velório e cinco pessoas se contaminam

Cairu engloba o arquipélago de Tinharé, formado por 26 ilhas, entre elas a paradisíaca Boipeba. Na região, foram registrados seis casos da COVID-19 (foto: Divulgação) família de uma vítima da pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2) desobedeceu às recomendações do Ministério da Saúde e abriu o caixão durante o velório em Cairu, Região Sul da Bahia. O ato de imprudência contaminou cinco pessoas envolvidas. de uma vítima da(Sars-Cov-2) desobedeceu às recomendações doe abriu odurante o velório em. O ato de imprudência contaminou cinco pessoas envolvidas.









No velório, a família resolveu abrir o caixão, mesmo sendo orientada pela Secretaria Municipal de Saúde de Cairu a não romper o lacre da urna.





O paciente havia feito o exame comprobatório no Laboratório Central da Bahia para verificar se estava mesmo infectado pela doença, mas o resultado saiu apenas nessa segunda-feira (11). Com a confirmação, a prefeitura de Cairu decidiu realizar testes rápidos em todas as 12 pessoas que estavam no velório.





A princípio, a família foi contra o diagnóstico da vítima e se recusou a fazer os exames pois a Secretaria de Estado de Saúde (Sesab) não havia confirmado nenhum registro de contaminação pelo novo coronavírus na cidade baiana. Mas, com muita insistência, funcionários da prefeitura convenceram os familiares a cederem e, assim, realizarem os testes. Foram diagnosticadas cinco novas contaminações.





Em nota, a prefeitura informou que a família da vítima recebeu “todas as informações necessárias para realização do sepultamento seguro, bem como das normas sanitárias indicadas pelos órgãos responsáveis”. Também avisou que está monitorando as pessoas próximas à vítima.





“Enfermeiros, técnicos de saúde, psicólogos e assistente social da rede municipal de saúde estão oferecendo todo apoio à família e amigos da vítima. A Secretaria de Saúde lamenta pelo falecimento e deseja conforto aos familiares neste momento difícil”, reforçou a prefeitura no comunicado.

*Estagiário sob supervisão da subeditora Kelen Cristina