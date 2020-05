Novo recorde: Brasil registra 881 mortes por COVID-19 em 24 horas

registrou nas últimas 24 horaspara o coronavírus. Segundo o boletim do Ministério da Saúde desta terça-feira, o país agora contabiliza 12,4 mil mortes e 177.589 casos da doença. A taxa de letalidade do vírus no país é de 5,2%. Para conter o avanço já quase fora de controle, vários municípios brasileiros já convivem com restrições ainda maiores de

São Paulo é o estado com o maior número de infectados e mortos; 47.719 e 3.949, respectivamente. O boletim anterior apontava 46.131 casos e 3.743 óbitos. A taxa de letalidade atual da doença no estado é de 8,2%





Rio de Janeiro, onde há 18.486 casos e 1.928 mortes. No estado, o índice de letalidade é de 10,4%. O boletim anterior registrava 17.599 doentes e 1.189 mortos.



Em terceiro lugar está o Ceará, com 18.412 casos e 1.280 mortes por coronavírus. Por lá, a taxa de letalidade da doença é de 6,9%. Também no Nordeste, Pernambuco contabiliza 14.309 pessoas diagnosticadas registra 1.157 mortes – a taxa de letalidade é de 8%.

O Amazonas, que já vive um colapso no sistema de saúde, é o quinto estado brasileiro que mais registra casos. Há 14.168 pessoas diagnosticadas com a doença e 1.098 mortos. Segundo o ministério, a doença no estado tem uma taxa de letalidade de 7,74% . Por lá, a situação é tão crítica que o setor funerário já enfrenta dificuldades e luta para não entrar em colapso.

O balanço anterior, divulgado nessa segunda pela pasta federal, registrava 11.519 mortes e 168.331 casos. De domingo para segunda, haviam sido contabilizados 396 novos óbitos e 5.632 novos diagnósticos positivos da doença. Até então, o recorde de mortes contabilizadas de um dia para o outro é o do boletim do último dia 8, quando foram registradas 751 novas mortes.