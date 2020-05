Teich se diz surpreso com rejeição de estados e municípios a modelo de isolamento

'Para mim foi uma surpresa enorme', disse Nelson Teich (foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O ministro da Saúde,, disse que foi surpreendido nesta segunda-feira, 11, com(Conasems), órgãos que os representantes de Estados e municípios junto do Ministério da Saúde, sobre a adoção de uma matriz de isolamento social elaborada pela pasta Teich disse que, no fim de semana, tratou do assunto com representantes dos conselhos e que houve consenso de que as medidas seriam anunciadas para balizar e orientar cada gestor local a tomar suas medidas. "No sábado, quando a gente terminou a reunião, aparentemente havia um consenso. Fui surpreendido hoje, com algumas notas de jornal, mostrando que esse não era o cenário de hoje", comentou.O posicionamento dos conselhos foi revelado pelo jornal. Segundo Teich, "a argumentação que foi colocada hoje foi diferente da que foi colocada para mim na semana passada", disse, em relação aos gestores dos conselhos.No sábado, a discussão foi absolutamente técnica.Naquele momento, não tinha um posicionamento, um questionamento, alguma crítica, como a que a gente teve hoje do Conass em relação ao modelo", declarou.