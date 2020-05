(foto: Reprodução/Facebook)

Força para lidar com as adversidades. Oacaba de apresentar umque demonstra o sentimento, especialmente em tempo de pandemia. É uma forma de mostrar apoio a familiares e amigos diante dos problemas com o coronavírus.Em época de recolhimento e confinamento, necessários por causa da, muita gente se encontra em sofrimento por tristeza ou solidão. Expressar o carinho e o suporte só acontece por meios virtuais, por redes sociais ou ligações, e à distância. Nesse sentido, para amenizar um pouco os incômodos com a quarentena,A opção "força" está disponível, representada por um emoji abraçando um coração e, pelo, o clássico coração vermelho recebe um update e pode se tornar uma figura em tom roxo pulsante.As novidades começaram a ser divulgadas em 17 de abril e, a partir do dia 28, chegaram aooficialmente.Conforme o, as novas reações "foram planejadas para serem temporárias e permitir que as pessoas demonstrem suporte neste momento".