Coronavírus: hospital municipal do Rio tem corpos em macas

Hospital está com o quadro de funcionários reduzido porque muitos adoeceram (foto: Prefeitura de Duque de Caxias / Divulgação)

Uma enfermeira do, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, registrouna segunda-feira (27), para denunciar ana unidade. Isso aconteceu após uma mulher que estava internada na ala dedicada a pacientes commorrer quando nenhum profissional estava atendendo no local. O hospital está com o quadro de funcionários reduzido porque muitos adoeceram, e também tem registrado debandada de médicos - pelo menos sete teriam se demitido. Na terça-feira (28),enfileiradas em um corredor do hospital aguardavam vaga no necrotério.Imagens de cinco macas com corpos foram publicadas pelo Portal UOL. Funcionários dizem que o necrotério do hospital está lotado. Um contêiner refrigerado, para armazenar mais corpos, foi adquirido. O jornalpediu posicionamento à(SMS) do Rio, mas ainda não obteve retorno.O boletim de ocorrência sobre falta de médicos foi registrado pela enfermeira, que também pretende acionar o Ministério Público e o Conselho Regional de Enfermagem. "Se os médicos estão pedindo demissão, a prefeitura tem que repor. Não tem como ter uma emergência de paciente de COVID-19 sem médico lá dentro, para poder prestar assistência. Tem passado plantões 24 horas sem médico lá dentro para poder dar suporte", disse Priscila à TV Globo.