Taxa de isolamento em SP foi de 48% na terça e 'número não é bom', diz Doria

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou que a taxa de isolamento social para todo o Estado nesta terça-feira (28) foi de 48%, mesmo número observado na capital paulista. Segundo Doria, o índice observado "não é bom". O governador fez um alerta em especial à população paulistana, uma vez que a capital do Estado é o epicentro da pandemia de coronavírus no Brasil.



O prefeito do município, Bruno Covas (PSDB), também demonstrou preocupação com a taxa de isolamento apresentada na cidade. "Se as pessoas relaxarem no isolamento, todo mundo vai ficar doente ao mesmo, e nós não vamos conseguir atender a população. E aí a possibilidade de salvar vidas cai drasticamente", disse Covas durante coletiva de imprensa. "Se deixarmos de tratar os infectados por covid-19, certamente vai explodir o número de óbitos em São Paulo", completou.



Segundo o secretário de Saúde do Estado, José Henrique Germann, a taxa de ocupação de leitos de UTI na região metropolitana da capital é de 85%. O índice para enfermarias na cidade de São Paulo é de 75% de ocupação. Na terça, as taxas eram de 81% para UTIs e 70% para enfermarias.