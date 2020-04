Espírito Santo instala barreiras sanitárias na Grande Vitória

Seis barreiras sanitárias foram montadas na principais vias de acesso à Grande Vitória, no Espírito Santo. Os pontos de abordagens estão localizados em Vila Velha (ES-060, em Ponta da Fruta), Serra (no posto da Polícia Rodoviária Federal na BR-101 e na ES-010, em Nova Almeida), Viana (no posto da PRF, na BR-101) e em Alfredo Chaves (na BR-262 e na BR-101).



O objetivo da ação, segundo o governador Renato Casagrande (PSB), é ajudar na orientação e na verificação do estado de saúde de motoristas e passageiros que passam pelas principais rodovias que cortam o Estado. "Isso pode nos ajudar muito a identificar mais cedo se estamos com alguma virose ou não, nos isolarmos e, ao mesmo tempo, ir vigiando também e monitorando outras pessoas da nossa família e da nossa região", explicou o governador em um pronunciamento transmitido pela Internet.



No primeiro dia de fiscalização, que foi nesta quinta-feira, 23, foram abordadas 9.414 pessoas, 1.998 carros e motos, 1.596 veículos de carga e 106 ônibus. Estão trabalhando nas barreiras sanitárias militares do Exército, do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, PRF e agentes do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), das secretarias estadual e municipais de saúde e das respectivas guardas municipais.



Na abordagem, os fiscalizadores aferem a temperatura dos motoristas e passageiros de carros, caminhões e ônibus. Também é feito um questionário, perguntando quais locais estas pessoas frequentaram recentemente. Se algum ocupante estiver vindo de uma cidade com casos confirmados da covid-19, mais perguntas são feitas para saber se a pessoa teve algum sintoma da doença, como febre.



Se os agentes perceberem algum caso suspeito, a pessoa é orientada e ficar em isolamento por 14 dias. Se durante o questionário for relatado falta de ar e os agentes confirmarem febre alta, uma ambulância do Samu é acionada para levar a pessoa para um hospital de referência do Estado. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (Sesp), nenhuma pessoa, até agora, foi encaminhada para hospital.



"Vamos ter todo mundo trabalhando, na direção de orientar as pessoas, de medir a temperatura, de encaminhar as pessoas que precisam ser encaminhadas para unidades de saúde. É hora da gente trabalhar, das equipes de saúde da família identificarem as pessoas que estão com a contaminação ou suspeitas de estarem contagiadas, e isolarem e acompanharem essas pessoas, para que elas não causem a infecção de mais ninguém, que não transmitam o vírus para mais ninguém", complementou o governador.



As barreiras irão funcionar das 7h às 19h, todos os dias, e não há prazo para terminar. Segundo o governador, estas pontos de fiscalização foram escolhidos por serem nas cidades do Estado que mais têm casos confirmados da covid-19. Além destas barreiras, o Estado têm equipes fiscalizando motoristas que passam pelas divisas do Espírito Santo com a Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro.



Números



No painel divulgado no site da Secretária Estadual de Saúde (Sesa), o Espírito Santo tinha até quinta-feira (23) 1.453 casos confirmados da covid-19; 43 mortes já foram registradas no Estado e 370 pacientes foram curados.