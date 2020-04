Onze centrais sindicais se unem para fazer 1º de Maio unificado pela internet

(foto: Fotos públicas)

Em respeito aoque consideram imprescindível ao combate do coronavírus, as onzee demais movimentos sociais se unem para fazerem a denominadae não deixar passar em branco asDe acordo com o consultor e, Clemente Ganz Lúcio, comemorações conjuntas dor já ocorreram no passado. "Mas essa é a primeira vez que as onze centrais estarão juntas, pela internet, numa grande live", disse.deste ano seráterá grade de apresentações musicais,intercaladas pelas mensagens dos presidentes das centrais e de convidados dos movimentos sindical e popular.De acordo com os dirigentes das entidades, a grade completa e todas as informações e atualizações sobre a Live do Trabalhador será informada ao longo da semana, até 1º de maio.