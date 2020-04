CNN tem problemas técnicos e entrevista ao vivo com Bolsonaro é interrompida

Nos primeiros minutos da conversa com Bolsonaro, o sinal da entrevista acabou ficando fraco, o que dificultou a compreensão do público sobre o que era falado. A apresentadora Monalisa Perrone preferiu interromper a transmissão, afirmando que ‘não dava para perder nenhuma sílaba’. Na volta, o repórter que estava com o presidente em Brasília pediu ‘perdão’ pelo ocorrido e seguiu com a entrevista.