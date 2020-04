Justiça Federal suspende exigência de regularização de CPF para recebimento do auxílio de R$ 600

Estado do Rio registra 41 mortes por covid-19 em 24 horas

Coronavírus: Nesta semana, 612 pessoas morreram de covid-19 no Brasil

Número de casos no RS é 15 vezes maior do que o total confirmado pelo governo

Coronavírus: Mandetta diz que maio será 'complexo' e mostra preocupação com inverno no Sul

Brasil tem 1.736 mortes por coronavírus e 28.320 pessoas diagnosticadas com a doença

