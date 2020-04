Hapvida: Número de casos confirmados de covid-19 na rede é de 334, com 19 mortes

A Hapvida divulgou nesta quinta-feira, 9, comunicado com informações sobre os casos de covid-19 atendidos em sua rede de hospitais. Até esta quinta-feira, segundo a companhia, foram 334 casos confirmados atendidos, com 91 internados (suspeitos e confirmados) em leitos de enfermaria, 52 em leitos de UTI, 19 óbitos e 74 curados.



A companhia informa que conta com mais de 2.600 leitos em seus hospitais, dos quais 555 de UTI. Um plano de expansão que está em execução pode aumentar em até 1.500 leitos a estrutura da Hapvida, com mais de 200 leitos de UTI, dependendo da necessidade gerada pela curva de infecção pela doença. A empresa de saúde suplementar acelerou a inauguração de algumas unidades, como o hospital em Mossorá (RN) e Lauro de Freitas (BA).



Segundo o comunicado, a Hapvida tem cerca de R$ 3 bilhões em caixa, e no acompanhamento de recebimentos de mensalidades, até março, o fluxo estava de acordo com os níveis históricos. A companhia afirma que está avaliando se adotará regime diferenciado de gestão das provisões técnicas, segundo permissão dada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).