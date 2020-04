Coronavírus: Brasil tem 141 mortes por COVID-19 em 24h

Os casos de contaminação também subiram nas últimas 24 horas (foto: AFP)

Pelo terceiro dia consecutivo, oregistrou novodedecorrentes do novoem um único dia, nesta quinta-feira (9). Da quarta-feira (8), para a quinta, foram 141 óbitos. No total,pessoas foram vítimas da doença noO número total de casos oficialmente confirmados subiu decasos, um aumento deem apenas 24 horas.Há pessoas infectadas em todos os Estados brasileiros. Só Tocantins não registrou morte poraté este momento.O Brasil registrou na terça-feira, pela primeira vez desde o início da pandemia, mais depelaem um dia. A tendência, segundo o, é que esses recordes sejam superados dia após dia, com a escalada das contaminações peloesperada para as próximas semanas.dos casos depende diretamente da capacidade de, algo que tem enfrentado problemas críticos para ser executado. Osem massa da população permitem que setor de saúde do País,, se planeje e organize minimamente uma estrutura capaz de atender os pacientes com suprimentos, estrutura de leitos e apoio médico.A avaliação técnica docontinua a mostrar que onão está com nenhuma condição adequada neste momento, envolvendo insumos médicos, estrutura hospitalar e capacidade de atendimento.O planejamento doconta com, adquiridos ou doados, incluindo os testes moleculares, que são mais precisos no resultado, e os testes rápidos (sorológicos). Ocorre que, até agora, só há previsão de entrega para. Para as demaisde unidades, o prazo é uma incógnita.O boletim dadesta quinta-feira informa ainda que, dessescom programação de entrega confirmada, apenasjá foram entregues, sendo, também conhecido pela sigla. A remessa integral só deve ser concluída no fim de julho.Na prática, o ministério recebeu apenasdesta parcela de testes com entrega programada. Em, a previsão é de que maisserão entregues. Três remessas decada estão programadas para maio, junho e julho.