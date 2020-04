Saúde volta atrás e afirma que 1º caso da covid-19 no País não ocorreu em janeiro

O Ministério da Saúde voltou a considerar nesta sexta-feira, 3, que o primeiro caso da covid-19 no Brasil ocorreu no fim de fevereiro, em vez de no dia 23 de janeiro.



A mudança se deu por uma alteração no registro de um óbito em Minas Gerais, apontado ontem como a chegada da doença no País. Em nota, a pasta disse que a data de começo de sintomas da paciente, na verdade, foi em 25 de março.



Com a mudança, o primeiro caso volta a ser o de um homem em São Paulo, anunciado em 26 de fevereiro pelo governo federal.



O Ministério da Saúde disse que foi informado nesta sexta pela Secretaria de Saúde de Minas Gerais sobre mudança em dados sobre a investigação do óbito que havia sido apontado como o primeiro do país.



"O Ministério da Saúde foi comunicado pela Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais nesta sexta-feira, 3, sobre a conclusão de investigação do possível primeiro caso de covid-19 no Brasil. A informação de início dos sintomas foi alterada de 23/1/2020 para 25/3/2020. Os dados no sistema de notificação estão sendo atualizados", diz nota da pasta.