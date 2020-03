Com covid-19, médico Raul Cutait está internado em estado grave

O cirurgião gástrico Raul Cutait está internado em estado grave no Hospital Sírio-Libanês. Ele foi internado no dia 27 com covid-19 e passou a receber ventilação mecânica, ou seja, ser entubado, neste domingo, dia 29.



Aos 70 anos, Cutait é um dos médicos mais respeitados do País. Ele atua como cirurgião gástrico do próprio Hospital Sírio-Libanês, além de ser professor do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da USP e membro da Academia Nacional de Medicina.



Cutait é um dos integrantes da equipe médica que acompanha o tratamento do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, contra um câncer e tem entre seus pacientes mais famosos os ex-presidentes Lula, Michel Temer e Dilma Rousseff.



Cutait é o segundo médico de grande prestígio de São Paulo a ser diagnosticado com covid-19. O infectologista David Uip, coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, revelou que tinha contraído o Ele está em quarentena. Em entrevista ao Estado, o infectologista afirmou que está sendo difícil ficar isolado "sabendo que o mundo está caindo na sua frente".