Após episódio do 'sono' ao vivo, jornalista da CNN tenta justificar e sinal volta a travar; veja

Link da jornalista Renata Agostini voltou a travar nesta sexta-feira (27) (foto: Reprodução) Renata Agostini ter sido assunto na internet por supostamente ter dormido enquanto estava no ar pelo Jornal da CNN, no canal CNN Brasil, a analista de política voltou a ser ‘pauta’ nas redes sociais. Isso porque, nesta sexta-feira (27), Agostini entrou no ar para explicar o que havia acontecido nessa quinta, mas seu sinal voltou a cair. Um dia após a jornalistater sido assunto na internet por supostamente ter dormido enquanto estava no ar pelo Jornal da CNN, no canal CNN Brasil, a analista de política voltou a ser ‘pauta’ nas redes sociais. Isso porque, nesta sexta-feira (27), Agostini entrou no ar para explicar o que havia acontecido nessa quinta, mas seu sinal voltou a cair.

Monalisa Perrone, ao anunciar a incorporação de Renata Agostini à transmissão, disse que, antes de continuar com as notícias, mostraria o vídeo que viralizou na internet. Após o fato, ao tentar contato com Renata, o sinal voltou a travar. Dessa vez, Agostini ficou com o 'sorriso travado'. No entanto, causou saia justa à Monalisa, que tentou explicar levando na brincadeira. A jornalista, ao anunciar a incorporação deà transmissão, disse que, antes de continuar com as notícias, mostraria o vídeo que viralizou na internet. Após o fato, ao tentar contato com Renata, o sinal voltou a travar. Dessa vez, Agostini ficou com o 'sorriso travado'. No entanto, causou saia justa à Monalisa, que tentou explicar levando na brincadeira.

"Não é possível. Isso não estava combinado (risos). Mas pelo menos ela travou com um sorriso", disse Perrone.

Instantes depois, Renata voltou ao ar e, com a transmissão restabelecida, também levou tudo na brincadeira. "Eu agora vou falar tudo com sorriso e olhos abertos, para ninguém falar que estou dormindo", disse Agostini.

As más línguas diriam:



Jornalista da CNN Brasil dorme no ar PELA SEGUNDA VEZ! %uD83D%uDE02#CNNBrasil pic.twitter.com/RLwRBlDKds %u2014 Luiz Ricardo (@excentricko) March 27, 2020

Entenda todo o episódio

A jornalista Renata Agostini participava, nessa quinta, de uma conversa remota no Jornal da CNN, quando passou a ficar de olhos fechados por vários segundos.

Nas redes sociais, várias pessoas disseram que Renata dormiu durante a transmissão. Na ocasião, a jornalista conversava sobre o aspecto econômico relacionado à pandemia do novo coronavírus (COVID-19) com o apresentador Willian Waack, além da comentarista Thais Heredia e da convidada Ana Carla Abrão, ex-secretária da fazenda do estado de Goiás.

Em um certo momento, Renata passa a piscar os olhos seguidamente, até passar a ficar com eles fechados. Neste momento, Thais Heredia passou a tentar contato com a jornalista, que não responde. A tela, que até então estava dividida entre as quatro pessoas, ficou com Heredia, que seguiu com as opiniões.