São Paulo registra mais seis mortes por coronavírus; agora já são 18 no país

O secretário de Saúde José Henrique Germann anunciou, na tarde deste sábado, mais seis mortes por coronavírus no estado de São Paulo, com dados coletados às 18h desta sexta-feira (20). Até o momento, portanto, são 18 mortos no Brasil, com três mortos no Rio, 396 casos confirmados no estado de São Paulo, dos quais 34 pacientes internados em unidade de terapia intensiva (UTI). Outros 9 mil casos são suspeitos para a COVID-19.

De acordo com Doria, governador de São Paulo, nenhuma das medidas anunciadas é restritiva ao trabalho das indústrias, por estas não prestarem atendimento ao público. O governador também criticou as aglomerações decorrentes de festas em condomínios e longas filas em frente a farmácias em todo o estado. Ele afirma que, em parceria com Covas, irá tomar medidas policiais para coibir esses eventos. "Vocês são promotores do mal e devem ser responsabilizados por isso", afirmou.

QUARENTENA EM TODO O ESTADO NA TERÇA

O Governo de São Paulo também decretará quarentena a partir da próxima terça-feira (24/3) em todo o estado. A medida determina o fechamento de todo o comércio e serviços não essenciais de 24 de março a 7 de abril. Em São Paulo, de acordo com o último boletim, há 15 óbitos pelo novo coronavírus.