Cidades do interior de SP montam hospitais de campanha contra coronavírus

Prefeituras do interior de São Paulo estão instalando hospitais de campanha para atender o aumento na demanda pela rede de saúde decorrente do coronavírus. Em São João da Boa Vista, com apoio do Centro Universitário Unifae, o município concluiu nesta sexta-feira (20) a instalação de 15 contêineres de 18 m2 com banheiro e ar condicionado ao lado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) municipal. Os compartimentos abrigarão consultórios, salas de triagem, salas de observação e de atendimento.



O hospital de campanha deve começar a atender na segunda-feira (23). Os casos suspeitos triados pelas unidades básicas e de saúde da família serão enviados à unidade temporária, que terá como referência para isolamento de pacientes a Santa Casa local.



Em Valinhos, a prefeitura iniciou a montagem de duas tendas do Exército ao lado da UPA da cidade, que é referência para o coronavírus. Nas barracas de campanha será feita a triagem dos casos suspeitos. O objetivo, segundo a prefeitura, é dar celeridade aos atendimentos. As tendas devem entrar em funcionamento na segunda-feira.



O Hospital das Clínicas da Unicamp, em Campinas, também pediu ao Exército três tendas para atender pessoas infectadas pelo coronavírus. Os equipamentos foram instalados no campus da universidade, no distrito de Barão Geraldo, próximos do hospital.



Em Araras, começam a funcionar neste sábado (21) seis unidades sentinelas para atender pacientes com quadros virais e sintomas de coronavírus. Duas delas, na UPA 24 horas e no Hospital São Luiz, possuem tendas montadas na área externa. As unidades contam com médicos, equipes de enfermagem e estrutura para saturação de oxigênio no sangue, em caso de descompensação respiratória. Os casos graves serão direcionados para a Santa Casa.