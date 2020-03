Mais três mortes em São Paulo

Os homens que morreram ontem tinham idades de 65, 81 e 85 anos e foram atendidos em um hospital privado paulista. Estado é o que tem mais casos suspeitos (foto: VINCENT BOSSON/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO)







O estado de São Paulo registrou três mortes pelo novo coronavírus ontem, totalizando quatro óbitos da doença na unidade federativa – e no Brasil. Segundo informe das secretarias estaduais de Saúde, até as 20h20 de ontem havia 514 casos confirmados de COVID-19 no país em 20 estados e no Distrito Federal. O último balanço do Ministério da Saúde, no entanto, contabilizava 428 doentes. A Paraíba registrou o primeiro caso confirmado de infecção.





São Paulo é o estado com maior incidência: somente nas últimas 24 horas, foram confirmados 76 novos casos da doença – são 5.334 suspeitas em investigação. Com isso, passou para 240 o número de registros da COVID-19 em território paulista, aumento de 46% em relação ao balanço anterior. Desses, 214 foram registrados na cidade de São Paulo.





Segundo a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, as três vítimas de ontem são homens, com problemas de saúde anteriores e idades de 65, 81 e 85 anos. Eles foram atendidos em hospital privado paulistano, sendo que a vítima de 81 anos residia no município de Jundiaí e os demais na capital.





O primeiro óbito do Brasil foi confirmado na terça-feira: o paciente também era homem, tinha 62 anos e sofria de diabetes e hipertensão. Entreos primeiros sintomas (febre, fraqueza e dificuldade para respirar) e a morte se passaram seis dias. Quatro familiares dele estão internados com sintomas da doença, segundo o advogado da família Roberto Domingues Júnior, em entrevista ao Portal Uol. O pai dele, de 83 anos, esá em estado mais grave e a mãe, de 82, foi hospitalizada por prevenção, em razão da idade. Um irmão de 62 e uma irmã estão com sinais de gripe. Outra irmã está na casa da família, no Paraíso (Zona Sul de SP), em quarentena.





Proteção a policiais

A juíza Paula Fernanda de Souza Vasconcelos Navarro, da 9ª Vara da Fazenda Pública, determinou que o governador João Doria (PSDB) adote, em até 72 horas, medidas para proteger os policiais civis do novo coronavírus. A decisão acolhe parcialmente ação do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, que reclamou à Justiça da falta de ações do governo contra aglomerações e orientações contra boletins de ocorrência presenciais.





Os policiais ainda pediam que a Justiça determinasse que o governo fornecesse “álcool em gel, bem como reforço na aquisição de materiais de limpeza e higienização local” e promovesse a dispensa “remunerada dos policiais civis que hoje encontram-se classificados em risco, após a devida comprovação da classificação; atuação dos setores administrativos em regime de sobreaviso”.





Segundo a magistrada, “não é exigível que os senhores Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, em especial aqueles que estejam em grupos de risco, tenham exposição desnecessária da sua saúde, bem como que prossigam com expediente regular de trabalho nas condições excepcionais de pandemia mundial ora observadas”.





Já o governo federal editou ontem duas portarias sugerindo, aos administradores de prisões, medidas para evitar a proliferação do novo coronavírus entre detentos. Na falta de haver cela individual para isolar os suspeitos da doença, a sugestão é de uso de cortinas e marcas no chão, para delimitar a distância mínima de dois metros entre eles. Em prisões superlotadas como a do país, certamente não será fácil implementar a determinação.