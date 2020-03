Secretaria de Saúde do RS registra 7º caso de coronavírus no Estado

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, confirmou na noite deste sábado, dia 14, o sétimo caso de coronavírus no Estado. Este é o quinto caso da capital gaúcha. O paciente é um homem de 69 anos com histórico de viagem a Paris, na França. Ele começou a ter sintomas como febre e tosse a partir do dia 10 deste mês e fez exames na rede privada de saúde. O homem está em isolamento domiciliar.