'Spobreto': barraca faz sucesso com comida italiana a preço popular

O dono do 'Spobreto' vende comida na rua há pelo menos 13 anos (foto: Alexandre Cassiano)

As pessoas escolhem o molho (seis opções) e o carboidrato (três opções de massa, além de arroz como ingrediente principal). As massas já vêm cozidas e o prato é finalizado na chapa.

O dono do 'Spobreto' vende comida na rua há pelo menos 13 anos e concluiu que precisava se reinventar. "Eu li o livro 'Oportunidades disfarçadas' (de Carlos Domingos), que conta a história de várias empresas gigantes que começaram do nada, e assisti ao filme 'Fome de poder' (sobre a trajetória do McDonald’s), que mostra a importância do nome de um negócio. Aquilo mexeu comigo e decidi: quero mudar de negócio, e preciso de um bom nome", conta o comerciante.

Com informações de Extra

