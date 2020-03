(foto: Johan ORDONEZ / AFP ) O Brasil já tem mais de 100 casos confirmados do novo coronavírus. Somente o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, já registrou 98 casos, dos quais apenas 43 foram notificados às autoridades de saúde. Nesta quinta-feira (12), balanço do Ministério da Saúde apontava a existência de 77 casos no país.

Segundo a pasta, a vítima viajou para Israel no último dia 20 e retornou ao Brasil nove dias depois, em 29 de fevereiro. Assim que voltou, ela apresentou os sintomas da doença: tosse, febre e dor na garganta.

Ainda de acordo com a SES, a mulher está em isolamento domiciliar. As amostras de sangue coletadas no corpo dela chegaram à Fundação Ezequiel Dias (Funed) no dia 6 e atestaram positivamente para o novo coronavírus nesta quinta.