Hospital de SP confirma 16 casos de coronavírus e infectados chegam a 68

(foto: JOAQUIN SARMIENTO / AFP ) Hospital Albert Einstein, em São Paulo, confirmou 16 novos casos de coronavírus na tarde desta quarta-feira (11). A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal O Estado de S. Paulo. A notícia veio a público após o novo balanço do Ministério da Saúde, que dava conta de 52 pacientes com o vírus no Brasil. Agora, com o número do Albert Einstein, são 68 casos de coronavírus no país. , em São Paulo,na tarde desta quarta-feira (11). A informação foi divulgada inicialmente. A notícia veio a público após o novo, que dava conta de 52 pacientes. Agora, com o número do Albert Einstein, sãode coronavírus no país.

"Agora, de uma maneira até certo ponto tardia, a OMS concorda com a posição brasileira de pandemia. O Brasil já vinha alertando para isso", disse o ministro.

De acordo com a assessoria de imprensa do hospital, desde o início da circulação do vírus no País, 38 infecções já foram confirmadas no hospital, mas 22 já haviam sido informadas ao governo.

Nos últimos dias, o Einstein têm registrado aumento exponencial no número de pacientes suspeitos que procuram o pronto-atendimento. O número de testes para a doença realizados na unidade passou de 259 no dia 9 de março para 492 nesta quarta.

