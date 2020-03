Minas tem 1º caso confirmado

Coleta da amostra para exame foi feita na quinta-feira em Belo Horizonte (foto: Hermes Pardini/Divulgação)

O primeiro caso de infecção em Minas Gerais pelo novo coronavírus é o de uma mulher de 47 anos, moradora de Divinópolis, na Região Centro-Oeste do estado, que esteve na Itália e retornou ao país no último dia 2. O registro foi confirmado no começo da noite de ontem pelo Ministério da Saúde. O balanço no país sobre o avanço da doença, agora, soma 25 casos de contaminação pelo COVID-19.





Por meio de nota enviada às 18h43 ao Estado de Minas, a Secretaria de Estado de Saúde informou que foi comunicada do caso pelo Laboratório Hermes Pardini na última sexta-feira. Conforme a área técnica da pasta, a coleta da amostra para exame foi feita na quinta-feira da semana passada em Belo Horizonte, onde a paciente tem um imóvel. O material foi encaminhado à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que homologou o resultado ontem.





“A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais está preparada para receber este e novos casos de coronavírus e está tomando todas as medidas necessárias para prestar assistência à população e realizando vigilância epidemiológica da doença”, diz a nota. Novas informações sobre a situação da doença no estado serão dadas hoje.





De acordo com o balanço do Ministério da Saúde, além de Minas, há 16 casos em São Paulo; três no Rio de Janeiro; dois na Bahia; um em Alagoas; um no Espírito Santo e um no Distrito Federal. Em relação ao boletim anterior, divulgado no sábado, são seis novos casos: três em São Paulo e os outros três no Rio, Alagoas e Minas, respectivamente. Existem 122 casos suspeitos em Minas e 17 registros foram descartados.





O país tem, ao todo, 664 casos suspeitos de contaminação e 632 já foram descartados. A maior parte dos suspeitos se encontra em São Paulo (176), Minas Gerais, Rio de Janeiro (110) e Rio Grande do Sul (88). O Maranhão é o único estado que não teve nenhum registro de suspeita até agora, de acordo com o ministério.





A Secretaria de Estado de Saúde informou que a mulher infectada pelo novo coronavírus mora em Divinópolis. “No momento, a paciente apresenta sintomas leves (coriza, mialgia e sensação de mal-estar) e encontra-se em isolamento domiciliar”. A Itália, país onde ela esteve, é uma das nações mais afetadas pela disseminação do novo coronavírus.





O caso também de uma mulher contaminada e que é acompanhada no Distrito Federal é um dos que chamam a atenção, pela gravidade. Aos 52 anos, ela está em isolamento na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), em Brasília. A mulher apresenta quadro grave. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde local, na manhã de ontem ela havia apresentado “discreta melhora do quadro respiratório”.





O primeiro caso de coronavírus no país foi notificado na quarta-feira da semana passada, logo após o carnaval. O paciente tinha viajado para a Itália, assim como boa parte dos outros infectados, que também viajaram aos Estados Unidos e Irã. O Brasil já enfrenta transmissão local do vírus.





Volta para casa A expectativa de voltar à terra natal dos brasileiros que ficaram isolados em áreas confinadas na Itália, em razão do avanço da contaminação pelo coronavírus, terá de aguardar. O Palácio do Planalto ainda não tem uma posição sobre a eventual possibilidade de resgatá-los, a exemplo do que foi feito com os cidadãos do país que estavam em Wuhan, na China, epicentro de contágio do COVID-19.





Em fevereiro, o governo brasileiro resgatou 34 pessoas na China. Na chegada ao Brasil, o grupo e a tripulação do voo responsável pelo retorno deles ao país passaram por quarentena em Anápolis (GO) durante duas semanas. A Itália é o país europeu mais atingido pelo vírus. O número de casos confirmados já chega a 5.883, e o registro é de 230 mortos pela doença.





O Ministério das Relações Exteriores estima que entre 70 e 90 mil brasileiros estejam na área de quarentena no Norte da Itália, por causa do novo coronavírus. A quarentena obrigatória foi anunciada ontem pelo primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte. O isolamento se estende pela região da Lombardia e outras 14 províncias, incluindo Milão e Veneza. Do total de brasileiros em quarentena, entre 40 mil e 60 mil estão na região da Lombardia, área mais impactada pelo novo coronavírus. O Itamaraty ressalta, contudo, que os dados são estimados, uma vez que os brasileiros não têm a obrigação de se registrarem no consulado. (Com agências)