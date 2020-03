Igualdade dominou protestos

Em São Paulo, ativistas uniram música ao protesto, enfatizando a batalha por um país que preze e respeite a igualdade (foto: Nelson Almeida/AFP)

Foi extensa a pauta de temas tratados durante as manifestações, ontem, no Dia Internacional da Mulher, pelo Brasil e o mundo. As ativistas não se contentaram na luta pelo cumprimento de direitos muito próprios da busca feminina por respeito e igualdade de condições no trabalho e no dia a dia. Pediram justiça, respeito à diversidade de gênero e para as minorias, o fim da discriminação de negros, indígenas e políticas para combater a pobreza. O movimento também foi político, protestando contra os ideais da extrema direita e em favor da democracia no Brasil.





Em Belo Horizonte e São Paulo, movimento sociais, sindicais, e de estudantes que organizaram atos nessas capitais criticaram o governo do presidente Jair Bolsonaro. Com a tônica da igualdade, mulheres tomaram as ruas em Santiago do Chile, onde houve conflito com a polícia, que usou bombas de gás para dispersar a multidão, e em Paris, Madri e Zagreb, capital da Croácia, além de Chicago, nos Estados Unidos. O surto do coronavírus não afetou a mobilização nessas cidades.





O feminicídio, expressão máxima da violência contra a mulher, foi também questão central durante os protestos. Segundo o 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, relativo a 2018, 1.206 mulheres foram mortas em razão de gênero, representando crescimento de 4% com relação a 2017. Seis de cada 10 vítimas eram negras. Nove em cada 10 assassinos eram companheiros ou ex-companheiros.



Milhares de mulheres foram às ruas em Santiago e enfrentaram a truculência da polícia, que tem sido denunciada (foto: Martin Bernetti/AFP)



A educação para desconstrução de estereótipos relacionados à mulher e ao homem desde a pré-escola é uma das principais medidas para combater o feminicídio, na avaliação da juíza Rafaela Caldeira, titular da Vara Regional Oeste da capital paulista de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Para ela, o debate sobre as questões de gênero é essencial no sentido de o país construir uma sociedade mais igualitária.





“É preciso enxergar realmente a mulher como um sujeito de direitos, que vai decidir sobre a vida dela, o que ela vai estudar, o que vai fazer da vida, como vai cuidar de seu corpo, com quem e de que forma ela vai se relacionar”, aponta.





Trabalhando há mais de 10 anos com o tema, Rafaela destaca como o combate à violência de gênero é uma questão de interesse público. Nessa linha, a juíza defende a atuação conjunta de diferentes atores, tanto da sociedade civil como do Estado, como fundamental para o fortalecimento do combate à violência de gênero. “Todo e qualquer tipo de política pública voltada para a violência, seja no campo da saúde, do direito, da educação é bem-vinda. Pela importância do tema, pelo espaço que ele tem não só na vida das mulheres, mas na vida da família, na vida social”, pontua.





Rafaela, inclusive, desenvolve projeto voltado para autores de violência doméstica, com a realização de reuniões reflexivas, junto a outros servidores da Vara Regional Oeste de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Nos encontros, são discutidas temáticas relacionadas à masculinidade e à violência de gênero. O nível de reincidência dos agressores é de 2%, segundo a juíza.





Ela conta que segue estudando a questão de gênero e destaca a importância do debate sobre o tema na sociedade. “O que eu percebo é que a gente con tinua precisando compreender o que é gênero, porque é um conceito muito complexo. Como ele tem relação com o social, ele está em constante mudança, constante evolução.”





De acordo com Rafaela, é positivo que, de alguma forma, a sociedade esteja se abrindo para ouvir de maneira mais acolhedora as narrativas das mulheres, e não só com relação à violência. “É muito importante que a voz da mulher seja ouvida e espero que isso seja um acolhimento que a gente, enquanto sociedade, possa realizar de maneira cada vez mais ampla.”