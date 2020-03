Paciente respira por aparelhos

Hospital Daher, no Lago Sul, em Brasília, onde está internada a paciente com confirmação de coronavírus (foto: Minervino Júnior/CB/DA Press)



Paciente de 52 anos internada no Hospital Regional da Asa Norte (Hran), no Distrito Federal (DF), com suspeita de infecção pelo coronavírus tem doença crônica preexistente. Ela continua internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com síndrome respiratória aguda severa, recebendo atenção de equipe composta por profissionais de diferentes especialidades.





O primeiro exame para identificação da infecção por COVID-19 apontou resultado positivo. Ela aguarda uma contraprova do teste, que está sendo produzida pelo Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo. A previsão é de que o resultado seja divulgado hoje.





A mulher esteve em viagem ao Reino Unido e à Suíça e começou a apresentar sintomas em 26 de fevereiro. Com febre, tosse e secreções, ela foi atendida na quarta-feira (4) no Hospital Daher, no Lago Sul. Na quinta, um exame feito no hospital deu positivo para o vírus e ela foi transferida ao HRAN – a unidade está na lista de locais de referência do DF para tratamento da doença.





A Secretaria de Saúde do Distrito Federal trabalha cada vez mais em alerta para evitar uma possível epidemia do coronavírus na capital. De acordo com o Ministério da Saúde, 36 pacientes estão isolados no DF, em casa ou em hospitais, com suspeita da infecção. O Distrito Federal é a sexta unidade da Federação com mais pacientes sob avaliação, mas segue sem nenhuma confirmação de Covid-19, diferentemente de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia.





Rio de Janeiro

Até as 19h de ontem, os dados oficiais do Ministério da Saúde indicavam que subiu de 13 casos para 19 o número de casos confirmados de coronavírus no país. Os registros suspeitos haviam caído de 768 para 674. Ontem, a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro confirmou o segundo caso da doença no estado. Trata-se de uma mulher de 52, residente na cidade do Rio de Janeiro, que retornou da Itália na última quarta-feira. Com este, sobe para 14 os casos confirmados no Brasil. Ainda não houve declaração deste caso pelo Ministério da Saúde.





De acordo com o governo do Rio, o primeiro atendimento foi realizado no mesmo dia em que ela retornou da viagem, em uma unidade de saúde particular. Ela apresentava sintomas de quadro viral, como febre, tosse, congestão nasal e conjuntivite. A primeira amostra para testagem da paciente foi coletada no mesmo dia em que ela deu entrada na unidade de saúde. O resultado foi confirmado na sexta-feira pelo Laboratório Central Noel Nutels (Lacen-RJ) e pela Fiocruz.





A paciente se encontra em casa, em isolamento domiciliar. Outras três pessoas que viajaram com ela estão sendo monitoradas. “É importante destacar que continuamos sem transmissão ativa do vírus no Rio de Janeiro. Os dois casos confirmados até agora são importados do exterior. Permanecemos no Nível Zero do nosso plano de contingência e não há razão para pânico. Os cuidados devem permanecer os mesmos que tomamos para a gripe”, explicou o secretário de Estado de Saúde, Edmar Santos, em nota divulgada à imprensa.





Ao todo, o país tem 768 casos suspeitos da doença e 480 análises já foram descartadas. Os estados com mais registros de suspeição de coronavírus são: São Paulo (222), Minas Gerais (123), Rio Grande do Sul (112) e Rio de Janeiro (111).