Cadela entra em ambulância e acompanha dono até o hospital; assista

uma equipe do Corpo de Bombeiros na tarde desta quarta-feira (26) em Sobradinho, noem situação de rua, que estava caído em razão de uma crise convulsiva. Durante o atendimento, o animal não saiu de perto do paciente e, ao perceber que o tutor ia ser colocado na ambulância,

O Corpo de Bombeiros informa que, por segurança e para garantir o bem-estar do paciente, a corporação preferiu não forçar a saída da cadela. O. Na unidade de saúde, o cachorro insistiu em não querer sair do lado do homem. A corporação afirma que mesmo depois do paciente entrar no hospital, a cadela ficou na porta esperando. Ainda não há informações se