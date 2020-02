Suzane von Richtofen perde semestre na faculdade após 10 faltas seguidas

(foto: AP Photo/Flavio Grieger-Folha Imagem)

, condenada a 39 anos de prisão pelo assassinato dos pais, perdeu o semestre nade gestão deno Instituto Federal de São Paulo (IFSP) apósSegundo oda instituição, são consideradosos aprovados que não fizerem matrícula ou que não participassem dossem apresentação de justificativa. O prazo foi encerrado na terça-feira (18).“Serão considerados desistentes os candidatos aprovados em processo seletivo que não efetuarem a matrícula no prazo, bem como os estudantes matriculados que não frequentarem os 10 (dez) primeiros dias úteis de atividades acadêmicas, sem apresentação de justificativa devidamente comprovada e atestada, a ser analisada pela Coordenadoria Sociopedagógica”, diz o artigo 53 da organização didática do Instituto Federal.Suzane tentava na Justiçapara frequentar as aulas do curso. Ela está presa na, distante 45km do IFSP. A detenta conseguiu a vaga após prestar o), em 2019, e passou na oitava posição para o curso utilizando a nota no Sistema de Seleção Unificada (Sisu).Em nota, a IFSP informou que "caso ela seja liberada após os 10 dias úteis, uma justificativa deverá ser analisada, porém, até o momento, não tivemos informações da Justiça sobre o caso". De acordo com o Tribunal de Justiça, oEsta é aque Suzane é. Ela também tentou cursar administração na Universidade Anhanguera de Taubaté, em 2016, e na faculdade católica Dehoniana, em 2017, mas não se matriculou por meio de represálias dos colegas.