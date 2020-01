Suzane Von Richthofen é aprovada pelo Sisu e vai cursar Turismo na IFSP

Suzane von Richthofen cumpre pena na Penitenciária Feminina de Tremembé - SP (foto: AP Photo/Flavio Grieger-Folha Imagem) Suzane Von Richthofen, condenada pelo assassinato dos próprios pais em 2002, foi aprovada pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) após prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Ela está em regime semi-aberto a cinco anos e foi liberada para poder estudar. , condenada pelo assassinato dos próprios pais em 2002, foi aprovada peloapós prestar o. Ela está em regime semi-aberto a cinco anos e foi liberada para poder estudar.









Suzane fez 608,4 pontos e conseguiu a vaga no curso noturno. A nota foi 24 pontos menor do que a da primeira colocada. Em 2016, Suzane chegou a receber autorização da Justiça para fazer curso superior de Administração na Universidade Anhanguera de Taubaté, no interior paulista. Ela iria pagar a faculdade com seu próprio dinheiro, adquirido pelo trabalho que a detenta faz dentro da penitenciária. Apesar disto, ela nao deu continuidade ao curso.





Desde que sua pena progrediu, em 2015, ela ganhou direito a saídas temporárias em datas específicas e fora da cadeia mostrou ser disposta a interações sociais.





De acordo com a legislação brasileira, presos em regime semiaberto podem deixar a prisão para estudar, desde que voltem para a cadeia após os horários de aulas. O mesmo pode ser feito em relação a trabalhos. No caso dos estudos, é necessário manter bom desempenho para que a autorização continue válida.





* A estagiária está sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.