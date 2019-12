STF libera publicação de livro sobre o caso de Suzane Von Richtofen

AM

(foto: AP Photo/Flavio Grieger-Folha Imagem) ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, deferiu nesta sexta-feira a liberação da publicação do livro sobre a história de Suzane Von Richtofen. O livro “Suzane: Assassina Manipuladora” é escrito pelo jornalista Ulisses Campbell. , deferiu nesta sexta-feira a liberação da publicação do livro sobre a história deO livro “” é escrito pelo jornalista









Em sua decisão, Moraes afirma que “houve manifesta restrição à liberdade de expressão” na liminar expedida em 1ª instância pela Justiça paulista.





Editado pela Matrix, o livro tem previsão de chegar às livrarias em janeiro de 2020. Na obra, o autor conta detalhes da história da presidiária, desde o crime até sua vida na prisão. O jornalista entrevistou em três anos, pessoas em torno da presa, outras detentas, funcionários do sistema prisional e analisou todo o processo do caso Richthofen.





Suzane foi alvo da mídia após ser mandante do assassinato dos próprios pais, Manfred e Marísia von Richthofen. Ela, o namorado Daniel Cravinhos, e o primo dele, mataram as vítimas com marretadas na cabeça. A intenção de Suzane era fingir que os pais tinham sido assaltados e depois mortos. Ela chegou a dar vários depoimentos para a polícia e para a imprensa na época das investigações. Suzane foi condenada a 39 anos de prisão.

