Temporais matam uma pessoa e alagam ruas e avenidas de São Paulo

(foto: Reprodução/WhatsApp)

Uma forteatingiu a capital de São Paulo no início da manhã desta segunda-feira, 10. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climática (CGE), o volume de água que atingiu a capital foi de 67 mm nas últimas 24 horas, com 77 pontos deregistrados na grande São Paulo durante o início do dia, 61 deles intransitáveis. Os bairros de alerta são Ipiranga, Butantã e Perus.

Um homemna noite passada durante outro temporal foi localizado nesta manhã. Odele estava no piscinão de São Bernardo. Três pessoas teriam sido levadas por, segundo os Bombeiros, que ainda não localizaram as outras duas.Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) oestápara carros leves e caminhões. No entanto, permanece apara circulação de caminhões e fretados nas zonas em que já são impedidos de circularem. A empresa bloqueou o acesso à Marquês de São VicenteA Lapa é a região da cidade com o maior números de pontos alagados totalizando 20 regiões críticas. A Marginal Tietê está interrompida e alguns pontos da Marginal Pinheiros permanecem alagados.do órgão de trânsito é para que as pessoas não saiam de casa ou tentem enfrentar oe os. De acordo com o Corpo de Bombeiros, até às 5h50, o órgão recebeu 24 acionamentos por, 192 parae 22 para. Uma adolescente de 16 anos foi retirada de ume encaminhada para o hospital, porém sem ferimentos graves.Além disso, de acordo com a CPTM, as chuvas provocaram alagamentos na linha de trem entre Osasco e Santo Amaro e o transporte foi interrompido. Ainda segundo o órgão, os passageiros aguardam a chegada de ônibus para atender o trajeto. Das sete linhas de trem, cinco operam normalmente. A Companhia do Metrô de São Paulo afirma que o sistema funciona normalmente em todas as linhas.

(foto: Reprodução/WhatsApp)

Polícia e Justiça

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) determinou a suspensão do expediente em todas as unidades judiciais da capital paulista. A informação foi divulgada em nota da Presidência da Corte a magistrados, servidores, promotores de Justiça, defensores públicos, procuradores, advogados, demais profissionais do Direito e público em geral.



As chuvas também levaram a Polícia Federal a suspender os atendimentos ao público na Superintendência Regional, na Lapa de Baixo (zona oeste). Os estrangeiros e requerentes de passaporte que haviam marcado horários para esta segunda, 10, poderão comparecer ao local até o dia 28 sem necessidade de reagendamento.



Previsão do tempo



De acordo com o CGE, a previsão é que a chuva continue ao longo de todo o dia e, no final da manhã, já atinja o nível moderado. A temperatura pode variar entre 18º e 22ºC.