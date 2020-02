Brasileiros resgatados da China chegam domingo ao país; veja o mapa da viagem

Acomodações da Base de Anápolis, onde o grupo que chega ficará confinado por aproximadamente 18 dias. Receberão repatriados e tripulantes (foto: : Sergio LIMA / AFP)



Os dois aviões VC-2 da Força Aérea Brasileira (FAB) que foram buscar os brasileiros que estavam em Wuhan, na China, têm chegada prevista à Base Aérea de Anápolis para a meia-noite (horário de Brasília) de sábado para domingo. O embarque do grupo, nesta sexta-feira (7/2), somente foi autorizado depois que ficou constatado que todos os passageiros estavam assintomáticos para o coronavírus.





A entrada no espaço aéreo brasileiro acontecerá por volta das 17h30 deste sábado (8/2). Os dois jatos, com 36 lugares cada, transportam 58 pessoas para a quarentena na unidade militar localizada em Anápolis (GO). Além dos 34 repatriados, há ainda 24 pessoas, incluindo equipe médica, tripulantes e imprensa. Todos que desembarcarem serão submetidos a um período de 18 dias de restrição.

O comboio traz ainda outras seis pessoas de "carona", que desembarcarão nas escalas que serão feitas na volta ao Brasil: quatro poloneses, uma chinesa e uma indiana. As informações foram repassadas ao presidente Jair Bolsonaro e, a pedido dele, retransmitidas na coletiva no Ministério da Defesa, na manhã desta sexta-feira (7/2). Os ministros da Defesa, Fernando Azevedo, e da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, também participaram do encontro com a imprensa, antes de seguirem para Anápolis, onde visitaram as instalações que receberão os brasileiros e suas famílias.





Bolsonaro afirmou que os repatriados não representam risco para ninguém no Brasil. “Queremos passar uma informação clara para o Brasil e, em especial, para os moradores de Anápolis, de que não existe qualquer risco para terceiros aqui no Brasil. É uma operação muito bem preparada, planejada. Bem demonstra a dedicação, o empenho e o patriotismo de todos os envolvidos. Têm crianças, bebês que estão vindo para o Brasil. Parabenizo todos os envolvidos nessa operação, que contou com muito sacrifício por parte do governo, tendo em vista a questão orçamentária. Mas ela será cumprida de forma ímpar”, garantiu o presidente.





Ele postou um vídeo, no final da tarde desta sexta-feira (7/2), confirmando que todos os passageiros passaram pelos exames antes de entrarem no avião. O Ministério da Saúde havia informado que todos os repatriados só embarcariam caso estivessem assintomáticos. Segundo a pasta, os aviões receberam um “sistema de bolha”, que será utilizado para isolar passageiros caso apresentem sintomas do coronavírus durante o voo. O brigadeiro Marcelo Damasceno, responsável pela intitulada Operação Regresso, explicou que o sistema é o mesmo que foi utilizado para transportar os feridos no incêndio da boate Kiss, que matou 242 pessoas, em 2013.





No Brasil, na quarentena os repatriados serão submetidos a três monitoramentos diários. Nas instalações, serão oferecidas seis refeições, incluído café da manhã, colação, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia. Há ainda uma programação de entretenimento que contará com filmoteca, brinquedoteca, videogame, atividades culturais, apresentação de bandas militares, jogos e biblioteca.





Ainda segundo o governo, entre as facilidades, serão oferecidos internet, TV a cabo, frigobar, geladeira sem bebida alcóolica, lavanderia, copa 24 horas, máquina de gelo. Os repatriados também terão acesso a serviço religioso, nutricionista, emergência odontológica e apoio psicológico e pedagógico.





Casos suspeitos



O número de casos suspeitos no país voltou a cair nesta sexta-feira (7/2), na última atualização feita na Plataforma Ivis. Segundo o mais recente boletim, oito casos ainda são investigados pelo Ministério da Saúde. Outros 26 já foram descartados e o país continua sem nenhuma confirmação. Cinco estados ainda têm casos sob suspeita: São Paulo, com três; Rio Grande do Sul, com dois; e Santa Catarina, Rio de Janeiro e Minas Gerais, com um cada.





A atual definição de caso suspeito para o novo coronavírus, estabelecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS), prevê que são suspeitos de terem contraído o novo coronavírus aquelas pessoas que: 1) apresentaram febre; 2) tenham pelo menos um sintoma respiratório e; 3) viajaram para área de transmissão local, a China, nos últimos 14 dias, ou tiveram contato com um caso suspeito ou um caso confirmado.