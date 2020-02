Últimas 24h tiveram maior número de casos em um dia desde início do coronavírus

(foto: AFP)

O diretor-geral da(OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesu, afirmou no início da tarde desta quarta-feira que, nas últimas 24 horas, foi registrado odeem um único dia desde o início do surto. A entidade ainda disse que não há comprovação de remédios eficientes, neste momento, para combater a doença.Tedros Adhanom Ghebreyesu voltou a apelar por. "Pedimos US$ 675 milhões para financiar plano contra coronavírus nos próximos 3 meses", declarou, em coletiva de imprensa. "Nossa mensagem para comunidade internacional é: invista hoje ou pague mais depois". O diretor-geral ressaltou que a entidade já liberoude seu fundo de emergência para oDirigentes da OMS reforçaram que "não é momento para medo, mas para investimentos e ações baseadas em evidências". "Estamos enviando 250 mil testes a mais de 70 laboratórios de referência no mundo". Para, a entidade, não é possível saber se a China esconde ou não alguma informação sobre o surto de coronavírus neste momento.