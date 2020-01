Departamento de Estado dos EUA desaconselha qualquer viagem à China

O Departamento de Estado dos Estados Unidos passou a recomendar, na noite desta quinta-feira, 30, que ninguém viaje à China, por causa do surto de coronavírus. O órgão do governo americano ainda advertiu que "aqueles que estão na China devem considerar partir".



Nesta quinta, a Organização Mundial da Saúde passou a considerar o surto de coronavírus uma emergência internacional. Já há 9.692 casos confirmados na China, com 213 mortes - sendo que 43 delas foram registradas nas últimas 24 horas. Também já há registros da presença do vírus em outros 20 países.