Filha de Michel Temer atropela mulher em bairro nobre de São Paulo

(foto: Reprodução/Redes Sociais) filha do ex-presidente Michel Temer, Maristela Temer, de 48 anos, atropelou uma mulher no Bairro Pinheiros nesta quarta-feira. A vítima sofreu uma fratura na perna e foi encaminhada para o pronto-socorro do Hospital Albert Eisten, localizado na Zona Sul de São Paulo. Maristela estava com carteira de habilitação vencida e com mais de 121 pontos. , de 48 anos, atropelou umanonesta quarta-feira. A vítima sofreu uma fratura na perna e foi encaminhada para o pronto-socorro doMaristela estava com carteira de habilitação vencida e com mais de 121 pontos.









O caso está sendo registrado na 14ª DP, em Pinheiros. De acordo com a delegada responsável pelo caso, Camila de Camargo Ferraz, Maristela aguardou o socorro e não aparentava estar embriagada.





Em depoimento, a filha do ex-presidente contou que estava guiando o carro em velocidade permitida no local. Ela afirmou não ter visto a mulher passando. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego, não há registro de interdição de via no local.





Maristela foi indiciada pela Polícia Federal em outubro de 2018 pelos crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Além disso, ela é suspeita de ser beneficiada com a reforma de sua casa para lavar dinheiro. O imóvel está localizado em um bairro de residências milionárias na Zona Oeste de São Paulo. A obra, com orçamento em torno de R$ 1 milhão, teria sido bancada com propina supostamente recebida da JBS.





A filha do ex-presidente foi liberada pela polícia e deverá aguardar a possível queixa da vítima.